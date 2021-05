Um dia depois da seleção AA, serão conhecidos nesta sexta-feira os convocados de Rui Jorge para o Europeu de sub-21.

Já se sabe à partida que a equipa vai disputar a segunda fase da prova terá as ‘baixas’ de Nuno Mendes e de Pedro Gonçalves, chamados por Fernando Santos para a seleção principal.

Em Portugal é também dia de II Liga, com o Feirense o Penafiel a jogarem às 20h30 a partida da última jornada.

Em Espanha arranca também a última jornada da Liga, para já apenas com um jogo.

Liga Espanhola:

Levante - Cádiz, 20:00 (Eleven 1).

Joga-se também nesta sexta-feira o primeiro jogo da final do play-off da Liga de Basquetebol, com o Sporting a receber o FC Porto.

No desporto motorizado arranca o Rali de Portugal, 4.ª prova do Mundial de ralis (WRC) e 2.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis. A prova começa em Coimbra.