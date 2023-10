A Taça de Portugal viaja esta sexta-feira para o Portugal profundo, como se tornou habitual chamar às regiões menos próximas dos grandes centros: o Benfica joga a partir das 16.30 horas (15.30, horas locais) na Ilha Terceira, frente ao Lusitânia, enquanto o FC Porto entra em campo mais à noite, pelas 20.45 horas, em Chaves, frente ao Vilar Perdizes.

Pelo meio, ali bem perto da Serra da Estrela, ainda há um Sp. Covilhã-Portimonense.

Mas há muito mais para seguir ao longo do dia. Há, por exemplo, futebol em Espanha, França e Alemanha, há as meias-finais do Mundial de râguebi e há um dérbi entre Benfica e Sporting para o campeonato de hóquei em patins. Uma sexta-feira em grande, portanto.

Tudo o que vai acontecer:

FUTEBOL

Lusitânia-Benfica, 16h30 [15h30 locais] (Sporttv)

Sp. Covilhã-Portimonense, 19 horas (Canal 11)

Vilar Perdizes-FC Porto, 20.45 horas (RTP)

Conferência de imprensa do treinador do Sporting, Ruben Amorim, às 14h00, no Auditório Artur Agostinho, Alvalade.

Conferência de imprensa do treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, de antevisão do jogo com o Vila Meã para a Taça da Liga, às 12:15.

Conferência de imprensa do treinador do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, de antevisão do jogo com o Moncarapachense para a Taça de Portugal, às 12:00.

Conferência de imprensa do treinador do Arouca, Daniel Ramos, de antevisão do jogo com o Felgueiras para a Taça de Portugal, às 12:30.

Conferência de imprensa do treinador do Olivais e Moscavide, Ricardo Barão, de antevisão do jogo com o Sporting para a Taça de Portugal, às 14:00.

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, jogos antecipados da 8.ª jornada:

Série B:

Benfica - Estrela da Amadora, 19:00 (BTV).

Série A:

Rio Ave - Famalicão, 11:00 (Canal 11)

Académico de Viseu - Sporting de Braga, 11:00.

Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, em Nyon, na Suíça, às 13:00 locais (12:00 em Lisboa)

Liga espanhola, 10.ª jornada, até 23 (horas de Lisboa):

Osasuna - Granada, 20:00 (Eleven2).

Liga alemã, 8.ª jornada, até 22 (horas de Lisboa):

Borussia Dortmund - Werder Bremen, 19:30 (Eleven1).

Liga francesa, 9.ª jornada, até 22 (horas de Lisboa):

Le Havre - Lens, 20:00 (Eleven 4).

ANDEBOL

Nacional, 1.ª fase, 9.ª jornada, até 22:

Vitória de Guimarães - Sporting, 21:30.

AUTOMOBILISMO



Grande Prémio dos EUA, 19.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Austin, até 22 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 18:30 (SportTV4)

Qualificação, às 22:00 (SportTV4).

FUTSAL

Liga, 5.ª jornada, até 23:

Candoso - Benfica, 21:30 (Canal 11).

HÓQUEI EM PATINS

Campeonato Nacional, 4.ª jornada, até 22:

Sporting - Benfica, 21:00 (Sporting TV). – Timeline Soft

MOTOCICLISMO

MotoGP: Grande Prémio da Austrália, 16.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), em Phillip Island, até 22 (horas em Lisboa, +14 horas em Phillip Island):

Moto3, treinos livres, às 23:00 (dia 19 em Lisboa, SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 23:50 (dia 19 em Lisboa, SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 00:45 (SportTV4)

Moto3, treinos livres, às 03:15 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 04:05 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 05:00 (SportTV4).

RÂGUEBI

Prossegue Campeonato do Mundo França2023, até 28 (horas de Lisboa), meias-finais, até 21.

Jogo 5: Argentina – Nova Zelândia, 20:00 (Saint-Denis, Paris, SportTV3)