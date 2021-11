Mais um dia com muito futebol europeu para ver.

Além do Sp. Braga, que recebe o Ludogorets em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, há muitos e bons jogos para acompanhar, com vários jogadores portugueses em ação

Liga Europa, fase de grupos, 4.ª jornada

Grupo A:

Lyon, Fra - Sparta Praga, Rep, 17:45 (SportTV2)

Brøndby, Din - Rangers, Esc, 17:45

Grupo B:

Real Sociedad, Esp - Sturm Graz, Aut, 17;45

Mónaco, Fra - PSV Eindhoven, Hol, 17:45 (SportTV1)

Grupo C:

Legia Varsóvia, Pol - Nápoles, Ita, 17:45 (SportTV4)

Leicester, Ing - Spartak Moscovo, Rus, 20:00 (SportTV4)

Grupo D:

Olympiacos, Gre - Eintracht Frankfurt, Ale, 17:45 (SportTV3)

Antuérpia, Bel - Fenerbahçe, Tur, 20:00

Grupo E:

Galatasaray, Tur - Lokomotiv Moscovo, Rus, 17:45

Marselha, Fra - Lazio, Ita, 20:00 (SportTV5)

Grupo F:

SP. BRAGA, Por - Ludogorets, Bul, 20:00 (SIC Radical)

Estrela Vermelha, Ser - Midtjylland, Din, 20:00

Grupo G:

Ferencváros, Hun - Celtic, Esc, 20:00 (SportTV6)

Bayer Leverkusen, Ale - Betis, Esp, 20:00

Grupo H:

Racing Genk, Bel - West Ham, Ing, 17:45 (SportTV6)

Dínamo Zagreb, Cro - Rapid Viena, Aut, 20:00.

As quintas-feiras passaram a ser também dia de Liga Conferência, e nesta em particular há um português com contas a ajustar.

Duas semanas depois de ter sofrido uma das maiores humilhações da carreira, José Mourinho volta a defrontar os noruegueses do Bodo-Glimt, pretendendo reagir aos 6-1 do jogo de há duas semanas.

Liga Conferência Europa, fase de grupos, 4.ª jornada.

AZ Alkmaar-Cluj (17h45)

Roma-Bodo Glimt (20h)

PAOK-Copenhaga (20h)

Esta quinta-feira é também dia de competições europeias nas modalidades, com FC Porto e Benfica a entrarem em campo.

Basquetebol

Grupo H:

FC Porto, Por - Szolnok, Hun, 20:30.

Voleibol

Liga dos Campeões, fase de qualificação, 3.ª ronda, 1.ª mão:

Benfica, Por - ČEZ Karlovarsko, Che, 20:00.

No futebol de praia, prossegue a Taça Intercontinental praia, no Dubai, Emirados Árabes Unidos, com a participação da seleção portuguesa, que defronta a Espanha.

Portugal - Espanha, 17:15 (Canal 11).