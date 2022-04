A 29.ª jornada da Liga prossegue, este domingo, com quatro jogos. O encontro de maior cartaz é o Vitória-FC Porto, no D. Afonso Henriques, mas poderá seguir todos AO MINUTO.



No entanto, há mais futebol para acompanhar por essa Europa fora.



Em Inglaterra há um jogo que pode decidir a Premier League entre Man. City e o Liverpool. Já em Itália, a Roma de Mourinho, Patrício e Sérgio Oliveira recebe a Salernitana enquanto o Milan de Leão joga em Turim.



Em Espanha nota para a visita do Barcelona ao terreno do Levante. Por sua vez, em França, a armada lusa do Lille defronta o Angers enquanto o Monaco de Gelson recebe o Troyes. Por último, o Leipzig de André Silva fecha a 29.ª jornada da Bundesliga contra o Hoffenheim.



Ao cair da noite pode assistir ao duelo português no Brasileirão entre o Corinthians e o Botafogo, o primeiro frente a frente entre os conjuntos de Vítor Pereira e de Luís Castro, embora este último não possa estar, para já, no banco.



Se o futebol não lhe chegar, pode sempre seguir os grandes prémios de Fórmula 1 de MotoGP. De madrugada realizou-se o Grande Prémio de Fórmula 1 da Austrália, mas ao fim do dia pode seguir a participação de Miguel Oliveira no Grande Prémio de MotoGP das Américas.



O que há para seguir este domingo:



Liga

Santa Clara-Estoril, 15h30

Portimonense-Famalicão, 15h30

V. Guimarães-FC Porto, 18h00

Vizela-Sp. Braga, 20h30



II Liga



Sp. Covilhã-Académica, 11h00

Nacional-Rio Ave, 14h00

FC Porto B-Feirense, 15h30

Trofense-Leixões, 17h00



Espanha



Osasuna-Alavés, 13h00

Espanhol-Celta de Vigo, 15h15

Elche-Real Sociedad, 17h30

Levante-Barcelona, 20h00



Premier League



Brentford-West Ham, 14h00

Leicester-Crystal Palace, 14h00

Norwich-Burnley, 14h00

Man. City-Liverpool, 16h30





Serie A



Génova-Lazio, 11h30

Nápoles-Fiorentina, 14h00

Sassuolo-Atalanta, 14h00

Veneza-Udinese, 14h00

Roma-Salernitana, 17h00

Torino-Milan, 19h45



Ligue 1



Bordéus-Metz, 12h00

Angers-Lille, 14h00

Brest-Nantes, 14h00

Monaco-Troyes, 14h00

Lens-Nice, 16h05

Estrasburgo-Lyon, 18h00

Marselha-Montpellier, 20h00



Bundesliga



Bochum-Bayer Leverkusen, 14h30

Eintracht Frankfurt-Friburgo, 16h30

Leipzig-Hoffenheim, 18h30



Championship



Fulham-Coventry, 15h00



Brasileirão



Botafogo-Corinthians, 20h00



FÓRMULA 1

GP Austrália de Fórmula 1, 06h00

MOTO GP

Circuito das Américas em Moto GP, 19h00