Apesar de ser Natal, não vai faltar desporto para seguir pela televisão.



O futebol não para e há alguns jogos para seguir ao longo do dia, sobretudo da Liga turca. O Besiktas de Gedson Fernandes visita o Goztepe, às 13h00, deste sábado enquanto o Galatasaray, de Sérgio Oliveira e Seferovic, tem dérbi marcado com o Istanbulspor (16h00).



Se for adepto de basquetebol não pode perder os cinco jogos da NBA previstos para este sábado. Tatum e Brown vão a joga assim como Giannis Antetokounmpo. Joel Embiid e James Harden visitam o Madison Square Garden enquanto Doncic recebe LeBron James e companhia.



Durante a madrugada, os campeões Warriors, sem Curry, recebem os Memphis Grizzlies de Ja Morant e a noite fecha com o duelo entre Nuggets e Suns.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE DOMINGO



Liga turca

Adana Demirspor-Karagumruk, 10h30

Gaziantep-Besiktas, 13h00

Konyaspor-Alanyaspor, 16h00

Galatasaray-Istanbulspor, 16h00



NBA



New York Knicks-Philadelphia 76ers, 17h00

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers, 19h30

Boston Celtics-Milwaukee Bucks, 22h00

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, 01h00

Denver Nuggets-Phoenix Suns, 03h30