A 19.ª jornada da I Liga prossegue este sábado, com jogos em Braga, Chaves, Dragão e Barcelos. Na II Liga, também há mais três jogos da ronda.

PORTUGAL – I LIGA (19.ª Jornada):

Sp. Braga-Famalicão (15h30)

Desp. Chaves-Marítimo (15h30)

FC Porto-Vizela (18h00)

Gil Vicente-Arouca (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (19.ª Jornada):

Penafiel-Mafra (11h00)

Benfica B-Tondela (14h00)

Trofense-Leixões (14h00)

Ainda no futebol nacional, há jogos da 17.ª jornada da Liga 3, da 17.ª jornada do Campeonato de Portugal e, no nacional de juvenis, encontros da segunda fase, de apuramento de campeão e manutenção (5.ª jornada).

Lá fora, também há muito para ver nos principais campeonatos.

ALEMANHA (19.ª Jornada):

Estugarda-Werder Bremen (14h30)

Wolfsburgo-Bayern Munique (16h30)

ESPANHA (20.ª Jornada):

Maiorca-Real Madrid (13h00)

Girona-Valencia (15h15)

Real Sociedad-Valladolid (17h30)

Barcelona-Sevilha (20h00)

FRANÇA (22.ª Jornada):

Clermont-Mónaco (12h00)

Ajaccio-Nantes (14h00)

Auxerre-Reims (14h00)

Lorient-Angers (14h00)

Estrasburgo-Montpellier (14h00)

Brest-Lens (16h05)

Marselha-Nice (19h45)

INGLATERRA (22.ª Jornada)

Nottingham-Leeds (14h00)

Tottenham-Manchester City (16h30)

ITÁLIA (21.ª Jornada):

Spezia-Nápoles (11h30)

Torino-Udinese (14h00)

Fiorentina-Bolonha (17h00)

Inter-Milan (19h45)

Nas modalidades, é mais um domingo de muito desporto.

ANDEBOL (13.ª Jornada, jogo em atraso):

Sporting-ADA Maia (15h00)

FUTSAL (Taça de Portugal, 4.ª Eliminatória):

Portimonense-Quinta dos Lombos (16h30)

Torreense-Benfica (21h00)

HÓQUEI EM PATINS (16.ª Jornada):

Sp. Tomar-Óquei de Barcelos (15h00)

VOLEIBOL (2.ª Fase, 9.ª Jornada):

Leixões-Sporting (16h00)

Castêlo da Maia-Académica de Espinho (16h00)

Benfica-V. Guimarães (19h00)

No ciclismo, termina a Volta à Comunidade Valenciana, com a participação do português Rui Costa, em Espanha.

No judo, termina o Grand Slam de Paris, com a participação de Anri Egutidze e João Fernando (-81 quilos) e Patrícia Sampaio (-78 quilos), em França.

No ténis, no Complexo Municipal de ténis da Maia, Portugal defronta a República Checa, no play-off de acesso às finais da Taça Davis.