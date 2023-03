Mais de dois meses depois de ter sido anunciado como sucessor de Fernando Santos, Roberto Martínez vai estrear-se oficialmente como o novo selecionador de Portugal.



A seleção portuguesa defronta, esta quinta-feira, o Liechtenstein às 19h45. O Maisfutebol vai estar em Alvalade e contar-lhe tudo sobre o jogo que marca o arranque da fase de apuramento para o Euro 2024.



Mas não há só o jogo de Portugal para seguir. Há mais sete jogos para seguir com destaque para o Itália-Inglaterra, reedição da final do Euro 2020.



Além das competições oficiais de seleções, há três encontros de preparação agendados. Nota para o primeiro jogo da Argentina depois da conquista do Campeonato do Mundo.







O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUINTA-FEIRA

1.ª jornada dos jogos de apuramento para o Europeu de 2024

Grupo C:

Macedónia do Norte - Malta, 19h45

Itália - Inglaterra, 19h45 (SportTV2)

Grupo H:

Cazaquistão - Eslovénia, 15h00 (SportTV1)

San Marino - Irlanda do Norte, 19h45

Dinamarca - Finlândia, 19h45 (SportTV4)

Grupo J:

Bósnia-Herzegovina - Islândia, 19h45 (SportTV5)

Portugal - Liechtenstein, 19h45 (RTP1/SportTV1)

Eslováquia - Luxemburgo, 19h45 (SportTV6).





SUB-20



Jogo particular: Portugal-Roménia, 15h00



Jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas 2023



Grupo E:

Madagáscar - República Centro-Africana, 13h00

Gana - Angola, 16h00.

JOGOS DE PREPARAÇÃO

Irão - Rússia,17h00

Hungria - Estónia, 18h30

Argentina - Panamá, 00h00 (SportTV1).

Hóquei em patins

Liga dos Campeões, fase de grupos, 5.ª jornada

Grupo A:

Oliveirense-Calafell, 21h00

Benfica-Liceo, 21h00

Grupo B:

FC Porto-Noia, 20h00

Sarzana-Trissino, 20h00

Grupo C:

FC Barcelona-Valongo, 19h00

Amatori Lodi-Forte dei Marmi, 20h00

Grupo D:

Sporting-Saint-Omer, 18h30

Reus-Óquei de Barcelos, 20h00