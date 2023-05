Este sábado traz-nos um jogo que pode ser decisivo nas contas das equipas do topo da tabela.

O Benfica recebe o Sporting de Braga na Luz e vai tentar fazer o que não conseguiu nos dois encontros que já disputou com os arsenalistas esta temporada, ou seja, a vitória, que permita, pelo menos, manter a vantagem de quatro pontos na frente. Já os minhotos, que atravessam um bom momento, pretendem repetir a fórmula utilizada em Braga na Liga e na Taça.

O encontro na Luz está marcado para as 20h30 deste sábado, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Disputam-se ainda outros dois jogos desta 31.ª jornada: o Santa Clara recebe o Gil Vicente, numa altura em que os açorianos já só podem ambicionar o lugar de play-off, enquanto os gilistas podem fechar as contas da permanência. No Bessa, o Boavista recebe o Estoril.

Na II Liga, há jogo grande! Às 18h00, o Estrela da Amadora recebe o Moreirense e, em caso de triunfo, a equipa de Paulo Alves garante a subida, bem como o título de campeão.

Nota para o voleibol, com a «negra» entre Fonte do Bastardo e Benfica, às 17h30, que vai decidir o campeão nacional.

Desenrolam-se ainda os jogos das meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins com equipas portuguesas em ação.

Lá por fora, o Real Madrid defronta o Osasuna na final da Taça de Espanha e em Itália luta-se por uma vaga na Champions. Mourinho reencontra o Inter de Milão e o Milan recebe a Lazio.

OS JOGOS DESTE SÁBADO

I Liga, 31.ª jornada

Santa Clara - Gil Vicente, 14:30 locais (15:30 em Lisboa, SportTV1)

Boavista - Estoril Praia, 18:00 (SportTV1)

Benfica - Sporting de Braga, 20:30 (BTV)

II Liga, 31.ª jornada

Mafra - Vilafranquense, 11:00 (SportTV1)

Sporting da Covilhã - Oliveirense, 14:00 (SportTV+)

Tondela - Feirense, 15:30 (SportTV5)

Estrela da Amadora - Moreirense, 18:00 (SportTV3)

Liga feminina, 20.ª jornada

Sporting de Braga - Damaiense, 15:00

Torneio de Desenvolvimento da UEFA

Itália - Bélgica, 15:00 (Estádio Municipal de Bragança)

Portugal - Suécia, 17:00 (Estádio São Sebastião)

Campeonato Nacional de Juvenis, 2.ª fase, manutenção e descidas, jogo em atraso da 11.ª jornada

Série A:

Boavista - Famalicão, 11:00

Taça de Espanha, final

Osasuna - Real Madrid, 21:00

Liga 3, 2.ª fase, subida/manutenção e descida, 6.ª jornada

Taça Revelação, 1.ª jornada

Grupo A:

Estoril Praia - Portimonense, 11:00

Vizela - Estrela da Amadora, 11:00

Grupo B:

Sporting de Braga - Gil Vicente, 11:00

Famalicão - Benfica, 11:00

Liga inglesa, 35.ª jornada

Bournemouth - Chelsea, 15:00 (Eleven 2)

Manchester City - Leeds, 15:00 (Eleven 1)

Tottenham - Crystal Palace, 15:00

Wolverhampton - Aston Villa, 15:00 (Eleven 4)

Liverpool - Brentford, 17:30 (Eleven 1)

Liga francesa, 34.ª jornada

Nice - Rennes, 16:00 (Eleven 6)

Reims - Lille, 18:00

Lens - Marselha, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana, 34.ª jornada

AC Milan - Lazio, 14:00 (SportTV2)

Roma - Inter Milão, 17:00 (SportTV2)

Cremonese - Spezia, 19:45 (SportTV2)

Liga alemã, 31.ª jornada

Friburgo - Leipzig, 14:30 (Eleven 5)

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt, 14:30

Borussia Mönchengladbach - Bochum, 14:30

Augsburgo - Union Berlim, 14:30

Hertha Berlim - Estugarda, 14:30

Werder Bremen - Bayern Munique, 17:30 (Eleven 2)

Basquetebol

Liga, 2.ª fase, 10.ª jornada

Grupo A:

Benfica - Lusitânia, 15:00 (RTP2 e BTV)

Sporting - Ovarense, 15:00 (Sporting TV)

FC Porto - Oliveirense, 15:00 (Porto Canal)

Grupo B:

Póvoa - Sangalhos, 15:00

Imortal - CAB Madeira, 15:00

Vitória de Guimarães - Esgueira, 15:00

NBA, play-off, meias-finais, 3.º jogo

Miami Heat - New York Knicks, 20:30 (SportTV1)

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors, 01:30 (dia 07 em Lisboa, SportTV3)

Liga feminina, play-off, final, 2.º jogo

Benfica - GDESSA Barreiro, 11:00 (A Bola TV e BTV)

Hóquei em patins

Liga dos Campeões

Meias-finais:

FC Porto, Por - FC Barcelona, Esp, 15:00

Oliveirense, Por - Sporting, Por/Valongo, Por, 18:00

Râguebi

Nacional - Divisão de Honra, 20.ª jornada

Benfica - Agronomia, 15:00

Académica - CDUL, 15:00

CDUP - Direito, 15:00

Lousã - Cascais, 15:00

São Miguel - Belenenses, 15:00

Voleibol

Liga, 3.ª fase, elite, play-off, final, apuramento de campeão, 5.º jogo

Benfica - Fonte do Bastardo, 17:30

Andebol

Nacional, 22.ª jornada

FC Gaia - Benfica, 15:00

Maia/UMaia - Póvoa, 16:30

Belenenses - FC Porto, 18:00

Vitória de Setúbal - Santo Tirso, 18:00

Sporting - ABC Braga/UMinho, 18:00

Águas Santas - Avanca, 19:00

Marítimo - Académico de Viseu, 19:00

Automobilismo

Mundial de Fórmula E, 9.ª prova, com a participação de António Félix da Costa, no Mónaco

Treinos livres, às 06:25 e 08:05

Qualificação, às 09:40

Corrida, às 14:03

Grande Prémio de Miami, 5.ª prova do Mundial de Fórmula 1, nos EUA

Treinos livres, às 17:30 (SportTV4)

Qualificação, às 21:00 (SportTV4)