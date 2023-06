A seleção principal de Portugal continua a preparar os duelos com a Bósnia-Herzegovina e a Islândia, referentes à fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. A receção aos bósnios está agendada para este sábado, no Estádio da Luz (19h45).

Entretanto, os sub-21 partem nesta quinta-feira para Tiblisi (Geórgia) para disputar o Europeu da categoria. A estreia está marcada para dia 21, frente à seleção anfitriã, seguindo-se depois os jogos com Países Baixos (24 de junho) e Bélgica (27 de junho).

Na Liga das Nações, Espanha e Itália disputam a partir das 19h45 a derradeira vaga de acesso à final, onde já está a Croácia, que bateu os Países Baixos.

Nota ainda para a Assembleia-geral ordinária do Benfica, «para deliberar sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades, elaborados pela direção para o exercício 2023/2024, no Pavilhão n.º 2 do clube, Estádio da Luz, em Lisboa, às 20:30».

A AGENDA DESTA QUINTA-FEIRA

Seleção AA

Conferência de imprensa de um jogador, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 17:15, seguida de treino, às 18:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Seleção portuguesa de sub-21

Treino na Cidade do Futebol, Oeiras, às 18:10, seguida de treino, às 10:00, seguido de viagem para Tiblisi (Geórgia) às 14h15.

Liga das Nações

Meias-finais

Espanha - Itália, 19:45 (SportTV1)

Fase de apuramento para a Taça de África das Nações 2023 (CAN2023), 5.ª jornada

Jogo particular

Argentina-Austrália, às 13:00

Ciclismo

Prossegue Volta à Suíça, com a participação de Rui Costa (Intermarché-Circus -Wanty)

Prossegue Volta à Eslovénia, com a participação de Rui Oliveira (UAE Emirates)