Terça-feira de decisões para Portugal no Europeu de sub-21.



A seleção portuguesa entre em campo às 17h00 frente à Bélgica e está obrigada a vencer. O conjunto de Rui Jorge não depende apenas de si próprio e tem de esperar que os Países Baixos não ganhem à Geórgia, já que a seleção anfitriã tem vantagem no confronto direto. O Maisfutebol vai seguir o encontro decisivo de Portugal, AO MINUTO.



Na Cidade do Futebol, a Seleção Nacional feminina prossegue a preparação para o Mundial 2023, com mais uma sessão de trabalho.



Para esta terça-feira está também agendado o pontapé de saída na Champions 2023/24 com dois jogos da pré-eliminatória: Atletic Escaldes-Buducnost e Tre Penne-Breidablik.



Ao mesmo tempo, o mercado de transferências que continua muita agitado. Como habitual, o Maisfutebol conta-lhe tudo acerca dos rumores e dos negócios oficiais.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA TERÇA-FEIRA



EURO sub-21



Portugal-Bélgica, 17h00

Países Baixos-Geórgia, 17h00

Croácia-Roménia, 19h45

Espanha-Ucrânia, 19h45



Pré-eliminatória da Liga dos Campeões



Atletic Escaldes-Buducnost, 14h00

Tre Penne-Breidablik, 20h00