O futebol não pára.



Findados os jogos das provas da UEFA, é tempo de centrar atenções nas Ligas nacionais. O Liga portuguesa regressa esta sexta-feira com o Arouca-Moreirense (20h15), partida inaugural da 9.ª jornada da Liga que será seguida AO MINUTO pelo Maisfutebol.



A II Liga volta também esta sexta-feira com o duelo entre Penafiel e Mafra, às 18h00.



Mas há mais futebol para seguir por essa Europa fora.



Na Alemanha a ronda abre com o Bochum-Mainz enquanto em Inglaterra, o líder Tottenham tem dérbi londrino agendado contra o Crystal Palace. Em Espanha, a jornada começa com o embate entre o sensacional Girona e o Celta de Vigo enquanto em França há um Clermont-Nice. Já a jornada dez da Série A arranca com o Génova-Salernitana.



Durante esta sexta-feira, Roger Schmidt vai fazer a antevisão à receção do Benfica ao Casa Pia. O alemão tem encontro marcado com os jornalistas para as 13h00.



Esta sexta-feira é também dia da seleção nacional feminina defrontar a Áustria, numa partida da terceira jornada da Liga das Nações. Há também jogo grande na Liga saudita entre o Al Hilal, de Jesus e Rúben Neves, frente ao Al Ahli.





O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA SEXTA-FEIRA:

Conferência de imprensa do treinador do Benfica, Roger Schmidt, no Seixal, às 13h00;

____________________________________________________________

Conferência de imprensa do treinador do Casa Pia, Filipe Martins, de antevisão do jogo com o Benfica para a Liga, na sala de conferências do Estádio Pina Manique, às 14h00;

____________________________________________________________

Liga, 9.ª jornada:

Arouca - Moreirense, 20h15 (SportTV1).

____________________________________________________________

II Liga, 8.ª jornada:

Penafiel - Mafra, 18h00 (SportTV+).

____________________________________________________________

Liga da Arábia Saudita, 11.ª jornada:

Al Hilal-Al Ahli Jeddah, 19h00

____________________________________________________________

Liga espanhola, 11.ª jornada

Girona - Celta de Vigo, 20h00 (Eleven 2).

____________________________________________________________

Liga italiana, 10.ª jornada

Génova - Salernitana, 19h45 (SportTV2).

____________________________________________________________

Bundesliga, 9.ª jornada

Bochum - Mainz, 19h30 (Eleven 4).

____________________________________________________________

Premier League, 10.ª jornada

Crystal Palace - Tottenham, 20h00 (Eleven 1).

____________________________________________________________

Ligue 1, 10.ª jornada

Clermont - Nice, 2h00 (Eleven 5).

____________________________________________________________

Prossegue torneio preparatório da UEFA, com a participação da seleção portuguesa de sub-17, no Chipre;

Chipre - Portugal, 14h30 locais (12h30 em Lisboa).

____________________________________________________________

Liga das Nações feminina, terceira jornada, Grupo A2

Áustria - Portugal, 17h00 (RTP1)

Noruega - França, 18h00.

____________________________________________________________

Hóquei em patins, 5.ª jornada

Benfica - Murches, 20h00 (BTV)

HC Braga - Oliveirense, 21h00.

____________________________________________________________

Râguebi

Prossegue Campeonato do Mundo França2023, até 28 (horas de Lisboa).

Jogo de atribuição do 3.º lugar:

Argentina – Inglaterra, 20h00 (Saint-Denis, Paris, SportTV3).

____________________________________________________________

Automobilismo

Grande Prémio do México, 20.ª prova do Mundial de Fórmula 1, na Cidade do México. Treinos livres, às 19h30 (SportTV4) e 23h00 (SportTV4).

____________________________________________________________

Basquetebol, 5.ª jornada da fase regular

Esgueira - FC Porto, 21:00.