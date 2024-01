Este domingo vai ser um dia cheio de futebol um pouco por toda a Europa. Em Portugal, por exemplo, continua a 16ª jornada, com a realização de mais dois jogos: o Rio Ave recebe o Portimonense e o Desp. Chaves joga em Famalicão.

Lá por fora há Taça de Inglaterra, de Espanha e de França, e há campeonato em Itália. Vão estar em campo, entre outros, claro, o Manchester City de Bernardo Silva, Ruben Dias e Matheus Nunes, o Liverpool de Diogo Jota (frente ao Arsenal de Cedric e Fábio Vieira), o Barcelona de João Félix e Cancelo, o PSG de Danilo, Vitinha e Gonçalo Ramos ou a Roma de Mourinho e Rui Patrício.

Agenda deste domingo:

- Liga, 16.ª jornada:

Rio Ave - Portimonense, 18:00 (SportTV1)

Famalicão - Desportivo de Chaves, 20:30 (SportTV1)

- II Liga, 16.ª jornada:

AVS - Leixões, 11:00 (SportTV1)

Paços de Ferreira - FC Porto B, 14:00 (SportTV+)

Feirense - Torreense, 15:30 (SportTV1)

- Taça de Espanha, 16 avos de final:

Burgos - Maiorca, 11:00

Amorebieta - Celta de Vigo, 11:00

Castellón - Osasuna, 15:00

Ferrol - Sevilha, 15:00

Unionistas de Salamanca - Villarreal, 17:00

Cartagena - Valência, 18:00

Eibar - Athletic Bilbau, 18:00

Barbastro - FC Barcelona, 20:00

Málaga - Real Sociedad, 20:00

Tenerife - Las Palmas, 21:00

- Liga italiana, 19.ª jornada:

Empoli - AC Milan, 11:30 (SportTV2)

Torino - Nápoles, 14:00 (SportTV3)

Udinese - Lazio, 14:00 (SportTV6)

Salernitana - Juventus, 17:00 (SportTV4)

Roma - Atalanta, 19:45 (SportTV2)

- Taça de Inglaterra, 3.ª ronda:

Luton Town - Bolton, 14:00

West Ham - Bristol, 14:00

West Bromwich - Aldershot Town, 14:00

Nottingham Forest - Blackpool, 14:00

Manchester City - Huddersfield Town, 14:00 (SportTV2)

Arsenal - Liverpool, 16:30 (SportTV2).

- Taça de França, 32 avos de final:

Pontarlier - Lyon, 13:30

Le Havre - Caen, 13:30

Guingamp - Rennes, 13:30

Thionville Lusitanos - Marselha, 13:30 (SportTV4)

Lens - Mónaco, 13:30 (SportTV5)

Dinan Léhon - Reims, 16:30

Chambéry - Toulouse, 16:30 (SportTV6)

Revel - Paris Sainr-Germain, 19:45 (SportTV3)

- Liga feminina, 10.ª jornada:

Damaiense - Sporting de Braga, 11:00

Marítimo - Länk Vilaverdense, 11:00

Benfica - Valadares Gaia, 11:00 (BTV)

- Liga futsal, 12.ª jornada:

Eléctrico - Benfica, 17:30

- Taça de Portugal feminina futsal, 16 avos de final:

Sporting de Braga - Futsal Campo, 15:00

Golpilheira - São João, 15:00

Internacional - Futsal Feijó, 16:00

Juventude Castanheira – Sporting, 16:00

Leões Porto Salvo - Tebosa, 17:30

Nun'Álvares - Escola de Gondomar, 18:00.

- Liga de basquetebol, 12.ª jornada:

Oliveirense - Benfica, 17:00

- Motores:

Prossegue Rali Dakar, com a 2.ª etapa, entre Al Henakiyah e Al Duwadimi, 655 km (463 cronometrados), com a participação de Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues, António Maio, Sebastian Bühler, Alexandre Azinhais, Bruno Santos e Mário Patrão (motos), João Ferreira (SSV), João Monteiro, Ricardo Porém, Mário Franco (challenger) e João Sousa Costa (clássicos)

Prossegue África Eco Race, com a participação de portugueses, em Marrocos, na Mauritânia e no Senegal