Esta quinta-feira já cheira a Páscoa e também ao início da 27.ª jornada, marcada pelo clássico entre Benfica e FC Porto na sexta-feira (18h00).

Por isso mesmo, o dia fica marcado pelas antevisões dos treinadores Roger Schmidt (13h00) e Sérgio Conceição (12h00) ao clássico que pode ser determinante nas contas do título e também importante para as contas dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Também esta quinta-feira, pelas 12 horas, há conferência de imprensa da Polícia de Segurança Pública, na sede do Comando Metropolitano de Lisboa, a propósito do clássico entre águias e dragões.

Isto num dia em que há futebol para ver. Por cá, destaque para a Liga Revelação e, lá fora, nota relevante para a primeira Finalíssima feminina da história, em Wembley, entre Inglaterra e Brasil, além de decisões na Taça de França e também para o Fenerbahçe de Jorge Jesus na Taça da Turquia.

Liga Revelação (Apuramento Taça Revelação, 11.ª Jornada):

Rio Ave-Marítimo (11h00)

Sporting-Farense (15h00)

Mafra-Gil Vicente (16h00)

Torneio Internacional de Montaigu Sub-16:

Gabão-Japão (18h00)

Portugal-República Checa (18h00)

SELEÇÃO SUB-23 (Jogo particular, na Marinha Grande):

Portugal-Inglaterra (16h00)

FINALÍSSIMA FEMININA

Inglaterra-Brasil (19h45)

FRANÇA – TAÇA DE FRANÇA (Meias-Finais):

Annecy-Toulouse (19h45)

TURQUIA – TAÇA DA TURQUIA (Quartos de final):

Fenerbahçe-Kayserispor (18h30)

Nas modalidades, há também competições em agenda ao longo do dia.

No ténis, por cá, prossegue o Millennium Estoril Open.

No ciclismo, continua a Volta ao País Basco, com a participação dos portugueses Ruben Guerreiro, Nelson Oliveira e Rui Costa. Em ação estão também Gonçalo Tavares e António Morgado, no Circuito das Ardenas, em França.

No hóquei em patins, decorre a 3.ª jornada do Campeonato da Europa de sub-23, em Paredes. Em agenda, há um Suíça-Espanha (17h00) e um Itália-Portugal (20h00).

Na natação, arrancam os Campeonatos Nacionais de Clubes da 1.ª Divisão, no complexo de piscinas do Jamor, em Oeiras. É o primeiro de dois dias de prova.