O segundo dia de julho tem tudo para ser tanto ou mais agitado que o primeiro, já que os clubes entraram num novo exercício fiscal e dezenas de jogadores consagrados como Pogba, Di María ou Dybala estão nesta altura desempregados.

FC Porto, Sporting e Benfica continuam a preparar a temporada 2022/23, com preocupações referentes à contratação de jogadores e igualmente à colocação de excedentários dos respetivos plantéis.

No Sporting, por exemplo, João Palhinha é esperado este sábado em Londres, para assinar pelo Fulham de Marco Silva, enquanto a contratação do guarda-redes Franco Israel está praticamente fechada.

A par das novidades do mercado de transferências, o dia 2 de julho terá como um dos pontos fortes a qualificação (15h00) para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, 10.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Silverstone.

No ténis, continua o torneio de Wimbledon, em Londres, no Reino Unido.

No ciclismo, prossegue a Volta a França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost), com a realização da 2.ª etapa.

Nos Jogos de Mediterrâneo, por fim, Portugal espera continuar a somar medalhas. Até agora, conquistou 12.

Os portugueses em prova neste sábado:

09:00 - João Paulo Azevedo, José Bruno Faria, Ana Rita Rodrigues, Maria Inês Barros, Tiro armas caça, fosso olímpico, qualificação (dia 1)

09:15 - Joana Castelão, Tiro, pistola ar comprimido, qualificação

10:00 - Rafael Reis, Fábio Fernandes, Francisco Campos, Luís Gomes, Fábio Costa, Ciclismo, fundo

10:00 - Ana Guedes, Mariana Cunha, Natação, 50 m mariposa, eliminatórias

10:10 - Alexis Santos, Francisco Quintas, Natação, 50 m bruços, eliminatórias

10:20 - Tamila Holub, Francisca Martins, Natação, 200 m livres, eliminatórias

10:30 - Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Natação, 100 m livres, eliminatórias

10:50 - Ana Rodrigues, Natação, 100 m bruços, eliminatórias

11:00 - Eduardo Marques, Santiago Sampaio, Vela (ILCA 7), regatas nove e dez

11:00 - Leonor Dutra, Luísa Peres, Vela (ILCA 6), regatas nove e dez

11:00 - João Tiago Abreu, Vela (iQFoil), regatas nove e dez

11:29 - Camila Rebelo, Natação, 200 m costas, eliminatórias

11:30 - Joana Castelão, Tiro, pistola ar comprimido, final (caso se qualifique)

12:00 - Portugal - Macedónia do Norte, Andebol (grupo B)

17:00 - Portugal, Futebol, meia-final 1 - se ficar em segundo no grupo (caso se qualifique)

17:00 - Beatriz Roxo, Daniela Campos, Vera Vilaça, Ciclismo, fundo

18:00 - Abdel Larrinaga, João Oliveira, Atletismo, 110 m barreiras, eliminatórias

18:00 - Ana Guedes, Mariana Cunha, Natação, 50 m mariposa, final (caso se qualifiquem)

18:04 - Alexis Santos, Francisco Quintas, Natação, 50 m bruços, final (caso se qualifiquem)

18:18 - Tamila Holub, Francisca Martins, Natação, 200 m livres, final (caso se qualifiquem)

18:20 - Olímpia Barbosa, Atletismo, 100 m barreiras, eliminatórias

18:32 - Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Natação, 100 m livres, final (caso se qualifiquem)

18:40 - Lorene Bazolo, Rosalina Santos, Atletismo, 200 m, eliminatórias

18:45 - Ana Rodrigues, Natação, 100 m bruços, final (caso se qualifique)

19:00 - Evelise Veiga - Atletismo, triplo salto, final

19:10 - Patrícia Silva, Atletismo, 800 m, final (caso se qualifique)

19:15 - Tamila Holub, Natação, 800 m livres, final (caso se qualifique)

19:25 - Leandro Ramos, Atletismo, lançamento do dardo, final

19:30 - Cátia Azevedo, Atletismo, 400 m, final (caso se qualifique)

19:37 - Camila Rebelo, Natação, 200 m costas, final (caso se qualifique)

19:50 - João Coelho, Atletismo, 400 m, final (caso se qualifique)

20:00 - Portugal, Futebol, meia-final 1 - se ficar em primeiro no grupo (caso se qualifique)

20:00 - Portugal (F), Basquetebol 3x3, quartos de final (caso se qualifique)

20:15 - Mariana Machado, Atletismo, 5.000 m, final

20:40 - Portugal (M), Basquetebol 3x3, quartos de final (caso se qualifique).