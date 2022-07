Portugal conquistou mais três medalhas nos Jogos do Mediterrâneo, nesta sexta-feira.

O dia abriu com a medalha de ouro de Diogo Ribeiro nos 50m mariposa, continuou com a prata de Ana Catarina Monteiro nos 200m mariposa e terminou com o bronze de Evelise Veiga no triplo salto.

O medalheiro português na prova passa assim a ter 12 medalhas, sendo duas de ouro, cinco de prata e cinco de bronze.