Chega neste domingo ao fim a época desportiva do futebol nacional, com a já habitual festa da Taça, que este ano regressa ao Jamor.

O Tondela estreia-se no palco mítico do futebol português no dia em que o FC Porto procura mais uma dobradinha, o que faria de Sérgio Conceição o primeiro treinador português a ter mais do que uma no currículo.

Taça de Portugal, final, no Estádio Nacional:

FC Porto - Tondela, 17h15 (TVI).

Em Espanha, Itália e Inglaterra, jogam-se as respetivas últimas jornadas.

Liga espanhola , 38.ª e última jornada:

Elche - Getafe, 16h30 (Eleven1)

Alavés - Cádiz, 19h

Granada - Espanyol, 19h

Osasuna - Maiorca, 19h (Eleven1)

Barcelona - Villarreal, 21:h(Eleven1)

Real Sociedad - Atlético de Madrid, 21h

Sevilha - Athletic Bilbau, 21h

Liga italiana , 38.ª e última jornada

Spezia - Nápoles, 11h30 (SportTV2)

Inter Milão - Sampdoria, 17h (SportTV4)

Sassuolo - AC Milan, 17h (SportTV5)

Salernitana - Udinese, 20h (SportTV2)

Veneza - Cagliari, 20h (SportTV1).

Liga Inglesa , 38.ª e última jornada

Brentford - Leeds, 16h

Brighton - West Ham, 16h

Burnley - Newcastle, 16h

Chelsea - Watford, 16h

Crystal Palace - Manchester United, 16h (SportTV6)

Leicester - Southampton, 16h

Liverpool - Wolverhampton, 16h (SportTV3)

Manchester City - Aston Villa, 16h (SportTV2)

Norwich - Tottenham, 16h.

Neste domingo há também outras modalidades e até um sempre quente FC Porto-Sporting, neste caso no primeiro jogo das meias-finais do play-off do basquetebol.

Basquetebol

Liga, play-off, meias-finais, 1.º jogo:

FC Porto - Sporting, 15h (Porto Canal).

Voleibol

Termina fase de qualificação para o Campeonato da Europa sub-22, com a participação da seleção portuguesa e das seleções de Israel, Itália e Irlanda do Norte, na Pool A, em Roma, Itália:

Irlanda do Norte - Israel, 15h30

Portugal - Itália, 18h30.

Futsal

Final da Taça feminina, entre o Benfica e o Nun’Álvares, em Sines, às 20h.

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida (UAE-Emirates), até 29.

15.ª etapa:

Rivarolo Canavese - Cogne, 178 km.

Fórmula 1

Grande Prémio de Espanha, 6.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Barcelona, às 14:00 (horas de Lisboa, SportTV4).