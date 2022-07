Esta quinta-feira traz-nos o segundo dia do Europeu feminino, que se disputa em Inglaterra, com a presença de Portugal, que entra em campo no sábado.

A partir das 20h, a Dinamarca entra em campo para defrontar a Irlanda do Norte, naquele que é o único jogo do dia.

Andebol

Em Portugal, arranca o Europeu de sub-20 de andebol, que se disputa em Vila Nova de Gaia, Gondomar e Matosinhos, com a seleção orientada por Carlos Martingo a entrar em campo frente à seleção da Polónia às 19h45, em Gaia.

Grupo A

Espanha - Noruega (Vila Nova de Gaia), 17h

PORTUGAL- Polónia (Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia), 19h45 (Canal 11).

Ciclismo

Lá por fora, vai para a estrada a 6.ª etapa da Volta a França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost).

A tirada liga Binche a Longwy, na Bélgica, com uma extensão de 219,9 km.