Começa nesta sexta-feira a aquecer o Clássico entre o FC Porto e o Sporting, marcado para sábado, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição e Ruben Amorim fazem a antevisão da partida nesta sexta-feira, respetivamente às 12h e às 16h30.

De resto, arranca nesta sexta-feira a 3.ª jornada da Liga, com o Estoril a receber o Rio Ave, a partir das 20h15 (Sport TV1), e também a terceira ronda da Liga.

II Liga, 3.ª jornada:

Tondela - Sporting da Covilhã, 18h (SportTV+).

Também lá fora é dia de muito futebol.

Liga francesa, 3.ª jornada:

Lyon - Troyes, 20h (Eleven 3).

Liga espanhola, 2.ª jornada:

Espanyol - Rayo Vallecano, 19h (Eleven 1)

Sevilha - Valladolid, 21h (Eleven 1).

Liga alemã, 3.ª jornada:

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlim, 19h30 (Eleven 2).

Ciclismo

Arranca nesta sexta-feira a Volta a Espanha, que conta com a participação dos portugueses João Almeida e Ivo Oliveira, ambos da UAE-Emirates, e de Nelson Oliveira da Movistar.

A primeira etapa corre-se nos Países Baixos, com um contrarrelógio por equipas, de 23,3 km.

Campeonatos Europeus multidesportos Munique 2022

Atletismo :

4x400 metros: Ericsson Tavares, Mauro Pereira, Ricardo Dos Santos, 9h

Lançamento do dardo: Leandro Ramos, 9h

Canoagem - velocidade:

Eliminatórias:

- 200 metros

C1 Inês Penetra, 09h15

C1 Hélder Silva, 09h30

K1 Teresa Portela 9h45

K1 Kevin Santos, 9h55

- 500 metros:

K4 João Ribeiro/Messias Baptista/Emanuel Silva/David Varela, 8h05

K4 Francisca Carvalho/Francisca Laia/Ana Brito/Maria Rei, 8h10

Paracanoagem:

Final:

VL2 Norberto Mourão, 15h21.

Ciclismo :

BTT - Crosse country olímpico (XCO):

Crosse Country Olímpico masculino - Mário Costa e Ricardo Marinheiro, 16h.

Moto GP

MotoGP: Grande Prémio da Áustria, 13.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Red Bull Ring, em Spielberg, até 21:

Moto3, treinos livres, às 08:00 (SportTV4) e 12h15 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 08:55 (SportTV4) e 13h10 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 09:55 (SportTV4) e 14h10 (SportTV4).