Com a Champions arrumada por esta semana, as atenções nesta quinta-feira viram-se para a Liga Europa e para a Liga Conferência, duas provas ainda com equipas portuguesas em competição.

Na Liga Europa, o Sporting recebe os dinamarqueses do Midtjylland em Alvalade, às 20h, mas antes disso há um clássico do futebol europeu que não deve perder.

Barcelona e Manchester United, dois gigantes a passarem momentos delicados, defrontam-se no jogo grande dos oitavos de final da prova, numa partida que tem início marcado para as 17h45.

Liga Europa, play-off dos oitavos-de-final, 1.ª mão:

Barcelona- Manchester United, 17h45 (SportTV2)

Shakhtar Donetsk- Rennes, 17h45 (SportTV4)

Ajax- Union Berlim, 17h45 (SportTV5)

Salzburgo- Roma, 17h45 (SportTV3)

Juventus- Nantes, 20h (SportTV2)

SPORTING- Midtjylland, 20h (SIC)

Bayer Leverkusen- Mónaco, 20h (SportTV3)

Sevilha- PSV Eindhoven, 20h (SportTV4).

Já o Sp. Braga entra em campo às 17h45, recebendo a Fiorentina na primeira mão do play-off da Liga Conferência.

Liga Conferência Europa, play-off da fase a eliminar, 1.ª mão:

Qarabag- Gent, 17h45

Trabzonspor- Basileia, 17h45 (SportTV6)

Bodo/Glimt- Lech Poznan, 17h45 (Canal 11)

SP. BRAGA- Fiorentina, 17h45 (SportTV1)

Lazio- Cluj, 20h (SportTV5)

AEK Larnaca- Dnipro, 20h

Sheriff- Partizan, 20h

Ludogorets- Anderlecht, 20h.

E se no futebol a Liga dos Campeões está arrumada, no andebol, o FC Porto joga uma partida decisiva para manter aspirações de continuar em prova.

Os dragões recebem o Din. Zagreb às 19h45, em jogo da 12.ª jornada da Champions, no qual não têm margem de erro.

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 12.ª jornada.

Grupo A:

FC PORTO- Dinamo Zagreb, 19h45 (Porto Canal)

Magdeburgo- Veszprém, 19h45

Paris Saint-Germain- Dínamo Bucareste, 19h45