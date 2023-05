Esta segunda-feira é dia de o selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, divulgar a lista de convocados para os jogos com Bósnia e Islândia, da fase de qualificação para o Europeu 2024. O anúncio é feito pelas 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Na Taça Revelação, esta segunda-feira são conhecidos os finalistas da prova, com os jogos Benfica-Estoril (15h00) e Estrela da Amadora-Sp. Braga (18h00). Na primeira mão, o Estoril venceu em casa por 2-1 e o Sp. Braga também venceu, por 2-0.

Às 15 horas, decide-se a subida ao Championship inglês, com a final do play-off da League One, entre Barnsley e Sheffield Wednesday.

Em Itália, há decisões de subida à Serie A, com a primeira mão da meia-final entre Sudtirol e Bari, a partir das 19h30.

Europa fora, há ainda mais decisões noutros campeonatos e com portugueses. Exemplo disso é a liga dinamarquesa, que tem agendada a penúltima jornada da fase de campeão, num dia em que o Copenhaga, de Diogo Gonçalves, que tem 55 pontos pode sagrar-se campeão se vencer e se o Nordsjaelland (54 pontos) não conseguir vencer. O Copenhaga visita o Viborg às 15 horas e o Nordsjaelland joga pelas 17 horas em Brondby.

No ténis, prossegue o torneio de Roland Garros, com a participação de portugueses: Nuno Borges e Francisco Cabral (pares).

No basquetebol e já na madrugada de terça-feira em Portugal Continental (01h30), há um Boston Celtics-Miami Heat, o jogo sete da final da Conferência Este, que decide quem vai à grande final da NBA com os Denver Nuggets.