Portugal volta a entrar em ação no Europeu de futebol de sub-17 esta quinta-feira, com o duelo ibérico ante a Espanha, nos quartos de final da competição, em Israel. É o último encontro dos quartos de final e o apito inicial está marcado para as 18 horas.

Um pouco antes, há um Dinamarca-Sérvia, o terceiro jogo dos quartos de final, a partir das 15h30.

Ainda no futebol, dia de decisões no play-off da liga francesa. O Auxerre recebe o Saint-Étienne, a partir das 18 horas, na primeira mão de um duelo que vai apurar se o Auxerre consegue voltar ao principal escalão dez anos depois, ou se o Saint-Étienne se mantém.

O dia fica ainda marcado pelo início dos treinos da seleção principal de futebol, na preparação para os quatro jogos de junho, a contar para a Liga das Nações.

Mais à noite, já na madrugada de sexta-feira em hora de Portugal Continental, a Taça Libertadores prossegue com portugueses em ação. A partir das 01h00, o Corinthians treinado por Vítor Pereira recebe os bolivianos do Always Ready.

Do futebol para as modalidades, esta quinta-feira é dia de clássico decisivo no basquetebol, com o jogo três das meias-finais do campeonato. O Sporting recebe o FC Porto a partir das 19h30. Os dragões, em vantagem de 2-0, garantem o acesso à final se vencerem. Ainda no basquetebol, mas na NBA e já na madrugada de sexta-feira em solo português, jogo cinco da final da conferência Oeste entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks (02h00). Os Warriors estão em vantagem de 3-1 e, por isso, a uma vitória da grande final da NBA.

No ciclismo, e no meio das etapas finais de montanha, corre-se a 18.ª etapa, entre Borgo Valsugana e Treviso (156 quilómetros), predominantemente plana, ainda que com duas contagens de montanha de quarta categoria. Os portugueses João Almeida, Rui Costa e Rui Oliveira (UAE Team Emirates) seguem em ação.

No ténis, prossegue o quadro principal de Roland Garros, com João Sousa na agenda do dia: defronta o italiano Lorenzo Sonego, na segunda ronda, a partir das 11h30. O português procura uma inédita chegada à terceira ronda da prova.

No futsal, e depois do Sp. Braga/AAUM-Eléctrico na quarta-feira, prosseguem os quartos de final do campeonato, com o jogo um entre Leões de Porto Salvo e Benfica, a partir das 20 horas.