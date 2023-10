Declarações de Nuno Resende, treinador do Benfica, após a derrota frente ao Sporting (3-2) na 4.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, no Pavilhão João Rocha. Declarações reproduzidas pela Agência Lusa:

«Não é o resultado que queríamos e para que trabalhámos. Quem marca mais, ganha. Parabéns ao Sporting. Queríamos ganhar, mas não conseguimos. Tivemos de lutar contra um penoso 3-0. Ainda assim, conseguimos chegar ao 3-2 e depois tentámos o cinco para quatro. Nesse momento, ainda tivemos uma oportunidade.

Estamos desiludidos. À quarta jornada, não estamos na posição que queríamos.

O Sporting tem muita qualidade, mas tivemos várias oportunidades. Não estamos a conseguir materializar as oportunidades.

Sabíamos que este início de época ia ser bastante difícil. É um início de época tremendo. Queríamos ter a totalidade dos pontos, mas não conseguimos. Estaria preocupado se não tivéssemos competitividade.

A época é muito longa e agora é pensar no próximo adversário.»