Declarações de Alejandro Domínguez, treinador do Sporting, após a vitória frente ao Benfica (3-2) na 4.ª jornada da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, no Pavilhão João Rocha. Declarações reproduzidas pela Agência Lusa:

«Houve muitos lances no jogo que podemos definir como cruciais do jogo, mas fazer isso acaba por ser injusto para trabalho de todos. O Sporting não permitiu ao Benfica jogar. Defensivamente, o Sporting anulou as ações atacantes do Benfica.

A única importância que têm estas quatro vitórias consecutivas é porque é sinal que estamos a fazer as coisas bem. A equipa está a ser cada vez mais sólida e fiável.

Não creio que tenhamos sido mais competentes que o Benfica. O Benfica apresentou-se com um estilo de jogo que esperávamos. Nós mudámos o nosso ataque e isso serviu-nos para ter um posicionamento mais perigoso e mais eficaz no ataque. Não tem a ver com competência, mas com o nosso modelo de jogo, que teve uma defesa muito boa.

Defrontar o FC Porto, na próxima jornada, com esta dinâmica de vitórias é bom. Mas sabemos que será um jogo bastante difícil.»