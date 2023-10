O dérbi do hóquei em patins sorriu ao Sporting!

Os leões venceram o Benfica esta sexta-feira, no Pavilhão João Rocha, por 3-2, na quarta jornada do campeonato.

A equipa de Ajejandro Domínguez abriu o marcador aos 15 minutos, por Rafael Bessa, e Nolito fez o 2-0 ainda na primeira parte (23m).

O Sporting chegou ao intervalo com uma vantagem confortável e as defesas de Ângelo Girão permitiram manter a baliza a zeros no momento de recolher ao balneário.

Na segunda parte, Nolito (34m) bisou de livre direto, mas o Benfica ainda reagiu, por Gonçalo Pinto (37m) e Lucas Ordoñez, este último de penálti (47m), porém, não evitou a derrota em casa do rival.

Na jornada passada, o Benfica tinha derrotado o FC Porto, próximo adversário do Sporting no campeonato. Os leões lideram a tabela com quatro vitórias noutros tantos jogos e somam 12 pontos, mais três do que o Sp. Tomar e a Oliveirense, que ainda não entraram em campo nesta jornada.