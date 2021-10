O Benfica voltou a marcar passo no campeonato nacional de hóquei em patins. Este sábado, na receção ao Sporting de Tomar, a formação encarnada averbou a segunda derrota consecutiva e a terceira em seis jornadas da competição (3-5).



Carlos Nicolía (25m) e Gonçalo Pinto (47m e 49m) marcaram para o Benfica, Guilherme Silva (3m), Pedro Martins (10m e 45m), Tomás Moreira (30m e 37m) fizeram os golos do Tomar.



Com este resultado, a equipa de Nuno Resende continua a meio da tabela do campeonato nacional, na 7.ª posição. Na próxima jornada, desloca-se ao Dragão Arena para defrontar o líder FC Porto. O Sp. Tomar ocupa provisoriamente o 2.º lugar.



«Foi um mau jogo, uma má derrota, um mau momento e resta-nos trabalhar e reagir para não voltarmos a fazer o que fizemos hoje, principalmente frente aos nossos adeptos que nos vieram apoiar. Isso não poderia ter acontecido», disse o treinador do Benfica, no final do encontro.