A equipa de hóquei em patins do Benfica, campeã em título, recebe este sábado, a partir das 15h00, o líder FC Porto. Um clássico logo à terceira jornada do campeonato para acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol.

Acompanhe o Benfica-FC Porto AO VIVO

Dois rivais que, na época passada, defrontaram-se por dez vezes, em diversas competições, mas que se cruzam pela primeira vez na nova época.

O FC Porto somou um máximo de seis pontos nas duas primeiras rondas, mas o campeão tropeçou logo na primeira ronda em Braga (2-2) e tem quatro pontos.