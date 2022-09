Sortes distintas para as equipas portuguesas na primeira eliminatória da fase de qualificação da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

O HC Braga venceu, esta sexta-feira, os espanhóis do Pas Alcoi por 3-2, ascendendo ao segundo lugar do grupo A.

Por sua vez, o Valongo empatou com os espanhóis do CH Caldes por 1-1, estando na terceira posição do grupo D.

Este sábado, HC Braga defronta os franceses do US Coutras, às 15h00 enquanto o Valongo vai medir forças com os italianos do Bassano, às 17h00.