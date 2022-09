O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 5-1, na noite desta quarta-feira, em jogo da segunda jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Na primeira parte, o Sporting mostrou-se mais eficaz e chegou ao intervalo em vantagem graças a um golo do espanhol Toni Pérez, aos 22 minutos, na sequência de um passe de Gonzalo Romero.

A pontaria dos leões no primeiro tempo foi aliada à grande exibição de Ângelo Girão na baliza da equipa comandada por Alejandro Domínguez. O guarda-redes português evitou três lances certos do golo, com grandes intervenções.

Logo a abrir a segunda parte, no primeiro minuto, o argentino Pablo Álvarez fez o 1-1, com um grande lance individual, apenas com o braço esquerdo no stick: depois de driblar perante Platero, Álvarez finalizou a uma mão já pressionado por Romero.

Quase a meio da segunda parte, o Benfica encaminhou o triunfo, com dois golos praticamente seguidos. Ao minuto 33, Pablo Álvarez bisou na partida após passe de Carlos Nicolía e, aos 34 minutos, Nil Roca fugiu da esquerda para a direita e rematou forte ao primeiro poste para bater Ângelo Girão.

Praticamente a seguir, o Benfica viu anulado o 4-1, mas festejou mesmo o quarto golo aos 42 minutos, com Nil Roca a bisar após um livre do argentino Lucas Ordóñez, num lance em que o Sporting reclamou alegada infração, mas com a equipa de arbitragem a validar o golo pouco depois.

O último golo do encontro foi apontado precisamente por Lucas Ordóñez, a dois minutos do fim (48m), depois de um passe de Roberto Di Benedetto, com uma finalização de bola picada sobre Girão.

Com este resultado, o Benfica segue só com vitórias e iguala o Óquei de Barcelos no topo da classificação, com seis pontos em dois jogos. O Sporting sofre a primeira derrota e tem três pontos em dois encontros disputados.

A segunda jornada, que já tinha sido disputada quase por completo entre sexta-feira e sábado, fica apenas concluída com o Parede FC-AD Valongo, a 19 de novembro.

Esta noite, há ainda um AD Valongo-FC Porto, jogo que abre a terceira jornada e ainda decorre à hora de publicação desta notícia.