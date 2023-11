Benfica, FC Porto, Óquei de Barcelos, Sporting e Oliveirense arrancaram com vitórias a participação na fase de grupos da Champions de hóquei em patins. Valongo e Sporting de Tomar foram as excepções.



Mas vamos por partes.



No grupo A, o Óquei de Barcelos derrotou o Forte dei Marmi por 2-1 com golos de Vieirinha e Danilo Rampulla.



Já o Benfica, no grupo B, derrotou os espanhóis do Calafell por 3-2. O jogo chegou empatado ao intervalo (Nicolía bisou) e acabou por ser Pablo Alvarez a resolver a contenda na segunda parte.



No mesmo grupo, o Sporting venceu no pavilhão do Reus por 5-2. Gonzalo Romero (dois golos), Matis Platero, Ferran Font e Facundo Bridge assinaram os golos leoninos.



Por sua vez, o FC Porto, detentor do troféu, bateu os italianos do Trissino, de Reinaldo Garcia, por 5-4. Depois de um 3-3 no fim da primeira parte, Rafa e Edu Lamas marcaram os golos que decidiram a partida a favor dos portistas.



Por seu turno, no Grupo D, no embate entre duas equipas portuguesas, a Oliveirense venceu o Valongo por 4-2. Pela formação de Oliveira de Azeméis marcaram Lucas Martínez (3) e Bruno di Benedetto, enquanto pelos vice-campeões europeus o marcador foi João Almeida, por duas vezes.



Por último, o Sporting de Tomar empatou com o CE Lleida (3-3).