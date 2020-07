Carlos Gabriel, jovem lateral esquerdo brasileiro conhecido como Hulk, já assinou por três épocas pelo FC Porto e chegou nesta segunda-feira para iniciar a aventura europeia, devendo ser oficializado nas próximas horas pelo clube azul e branco.

Em declarações ao Maisfutebol, o jogador de 21 anos que terá como destino inicial o FC Porto B apresenta-se aos adeptos do clube portista. Carlos Gabriel, conhecido como Hulk, destacou-se na formação do Atlético Mineiro, estreou-se pela equipa principal em 2018 e representou nos últimos meses o Panará.

«Comecei a jogar com 8 anos, sempre com o sonho de me tornar jogador profissional de futebol. Era avançado, mas virei lateral esquerdo, e fiz a minha formação no Atlético Mineiro, um dos maiores e bem estruturados clubes do Brasil. Sou um jogador rápido, muito ofensivo e com bastante força física. As bolas paradas também são um dos meus pontos fortes», explica o jovem.

Carlos Gabriel carrega a alcunha de Hulk, uma figura que ficou marcada na história do FC Porto e do Estádio do Dragão. O lateral esquerdo explica a origem da comparação: «A alcunha surgiu na base, pelas semelhanças que eu tenho com ele. Sinto-me feliz por carregar esse apelido, um apelido de peso e responsabilidade. Tenho muito orgulho nisso e espero um dia ter a oportunidade de jogar com ele. Quem sabe em breve pelo FC Porto?»

Para já, o lateral de 21 anos espera conquistar o seu espaço no clube portista. Givanildo Vieira de Souza, o Hulk original, tem 34 anos e termina contrato com o Shanghai SIPG em dezembro.

«A minha maior expetativa é ter o sucesso que o Givanildo Hulk teve. Irei trabalhar cada vez mais para ir crescendo no futebol e fazes com que todos conheçam o Gabriel Hulk. O FC Porto, um dos maiores clubes da Europa, representa uma oportunidade para iniciar uma trajetória vencedora como foi a do Givanildo», conclui Carlos Gabriel.