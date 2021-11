O Santa Clara anunciou, esta segunda-feira, a saída do diretor desportivo, João Ferreira.

Numa nota publicada no sítio oficial do clube, os açorianos agradecem o contributo do antigo diretor e referem que este apresentou a demissão com base em razões de ordem pessoal, «as quais o Santa Clara apoia e respeita ao máximo».

Recorde-se que João Ferreira chegou aos Açores em junho, depois um passado como olheiro no Manchester United e Orlando City. Foi ainda treinador adjunto da seleção do Gabão, entre 2012 e 2014.