Nuno Campos prepara-se para suceder a Daniel Ramos no comando técnico do Santa Clara, confirmou o Maisfutebol. O antigo adjunto de Paulo Fonseca terá assim a primeira experiência como treinador principal, aos 46 anos.



Daniel Ramos aceitou uma proposta milionária do Al-Faisaly (Arábia Saudita) e levou o atual 15.º classificado da Liga a procurar um novo treinador.

A aposta em Nuno Campos motivou alguma ponderação, já que o treinador não tem por exemplo o IV Nível, mas esse facto pode ser contornado com recurso a um elemento da nova equipa técnica. A título de exemplo, o preparador-físico Tiago Sousa, que continua no Santa Clara, tem o IV Nível.



Quanto a Nuno Campos, fez a estreia como treinador principal depois de um longo percurso como adjunto, iniciado nos sub-19 do Estrela da Amadora, em 2005, já com Paulo Fonseca.



Nas duas últimas épocas, o novo técnico do Santa Clara esteve com Paulo Fonseca na AS Roma.