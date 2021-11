O Sporting emitiu um comunicado a criticar a realização do Belenenses-Benfica, que foi dado como terminado no recomeço do segundo tempo, quando os encarnados venciam por 7-0, diante de sete jogadores, ainda que os azuis tenham começado com nove atletas de início.

«O Sporting CP é um Clube com valores e com princípios dos quais nunca abdicará e considera que o que se passou é uma vergonha para o futebol português», afirmam os leões em comunicado publicado no site do clube Alvalade.

Os verde e brancos afirmam que este incidente «deve merecer uma profunda reflexão de todos aqueles que defendem a verdade desportiva» e referem que este é « mais um episódio negro do futebol português, que vive hoje já manchado por permanentemente estar envolto em suspeitas de corrupção».

«O futebol português como um todo sai hoje seriamente prejudicado, assim como os clubes que dele fazem parte e lutam apenas em campo. O que se está a passar tem implicações graves na credibilidade deste campeonato e das instituições que o regulam. A situação não pode, ou não devia, deixar ninguém indiferente porque assim o futebol português nunca será levado a sério», pode ainda ler-se.