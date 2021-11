O Arouca recebeu e venceu o Boavista em jogo da 12.ª jornada da I Liga, com golos de Oday Dabagh (7') e Antony (90+1'). Pelo meio, aos 54 minutos, Musa apontou o tento dos axadrezados.

Com esta vitória, os arouquenses subiram ao nono lugar, com 13 pontos. Já o Boavista, com menos dois, é 12.º classificado.

Veja o resumo do jogo: