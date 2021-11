*Por Rui Santos

A FIGURA: Antony

Se uma estreia é inesquecível, com um golo decisivo torna-se épica. Vários meses após ter chegado a Arouca, Antony viu Armando Evangelista dar-lhe a primeira chance de brilhar na Liga e o brasileiro esteve à altura do momento.

OUTROS DESTAQUES

Bukia

Enquanto duraram as pilhas, foi um perigo constante no lado direito do ataque do Arouca. Formou com Thales um corredor vertiginoso. Tecnicamente evoluído, abriu espaços no setor mais recuado do Boavista e quase marcava, nos instantes iniciais do jogo.

Oday Dabbagh

Os avançados vivem de golos, e o palestiniano picou o ponto no jogo de hoje, mas a exibição de Oday Dabbagh foi muito além disso. Irrequieto e inteligente na forma como se posiciona em campo, deu-se por completo ao jogo e ajudou a desenhar lances de fino recorte técnico do ataque arouquense.

Yusupha

Foi sempre o mais inconformado no lado do Boavista e ajudou as panteras e emergirem das catacumbas, sobretudo na etapa inicial do jogo. Nunca enjeitou a possibilidade de visar a baliza contrária, grande parte das vezes com muito perigo.