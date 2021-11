Ivo Vieira, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 3-0 frente ao Portimonense:

«Tentei na segunda parte dar mais intensidade à equipa com jogadores frescos. O jogo não estava a decorrer com a ideia inicial de entrar a ganhar. Corremos atrás do prejuízo contra uma equipa que foi muito eficaz em muitos momentos do jogo.

Fizemos muitos ataques, mas com pouco discernimento e pouco enquadramento com a baliza. Os jogadores lutaram, mas não conseguiram, contra uma equipa competente. Acaba por ser um resultado duro para aquilo que os jogadores fizeram.

[o que faltou no último terço do campo?] Não tomamos boas decisões nos cruzamentos, não tomamos boas decisões na altura do remate e tentámos passar ao lado. Nessa área de jogo temos de ser mais capazes e ser melhores. Faltou meter a bola na baliza. Atacamos muito mais do que o Portimonense, mas eles foram mais eficazes na tomada de decisão no último terço. É um aspeto que é real.

[inconstância exibicional por falta de experiência?] Não me quero arrastar com o facto de serem jogadores jovens e ser uma equipa inexperiente. Se os jogadores estão aqui é porque têm capacidade para isso. É este o projeto do Famalicão, é isto que as pessoas querem e é com isto que eu tenho de trabalhar. Não tenho de me lamentar, tenho é de potenciar estes atletas. Hoje deu para ver, de forma nítida, jogadores feitos do outro lado, com experiência da Liga, ao contrário dos nossos. Mas a minha tarefa é arranjar forma de ganhar».