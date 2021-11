*Por Rui Santos

O estreante Antony, já em tempo de compensação, deu a estocada num Boavista que lutou muito pelo empate, mas acabou derrotado num lance confuso.

O triunfo ajusta-se a um Arouca mais esclarecido, que atacou mais e melhor, mas que bloqueou após o empate das panteras a abrir o segundo tempo.



João Pedro Sousa abordou o jogo com uma linha de três defesas, mas não demorou sequer dez minutos a desfazê-la, tal era a facilidade com que o Arouca se infiltrava no setor mais recuado dos axadrezados. No meio de tanto ajuste, e já depois de um sério aviso deixado por Bukia, Oday Dabbagh cabeceou para o 1-0, sem grande oposição adversária.



O Arouca nunca perdeu o controlo do jogo, ainda que o Boavista também tenha conseguido ser perigoso no ataque. Um remate cruzado de Gorré e uma saída em falso do estreante Norbert deixaram os locais de sobreaviso, eles que também podiam ter ampliado a vantagem antes do intervalo, mas Alireza travou as intenções de Arsénio por duas vezes no mesmo lance.



O reatamento trouxe a melhor face do Boavista no jogo. De garras afiadas no ataque, as panteras lançaram-se em busca do empate, que surgiu ao minuto 53, por Mura. Antes, Yusupha atirou em arco, mas a bola falhou o alvo por escassos centímetros.



Com tudo a voltar à estaca zero, houve mais calculismo, de parte a parte, tornando a segunda parte num jogo de equilíbrios, com poucas oportunidades de perigo junto das duas balizas. Ainda assim, era o Arouca quem mais arriscava no ataque e, quando o empate parecia certo, um lance de insistência na área do Boavista valeu a Antony o momento da noite.