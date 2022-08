Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Vizela:

"Fica a sensação que na primeira parte estivemos muito bem no jogo, estivemos completamente por cima. Criámos quatro ou cinco lances junto da baliza do Vizela e não concretizámos. É aí que podemos crescer. Tivemos 70% de posse de bola na primeira parte, perante uma boa equipa do Vizela.

Na segunda metade, com o não aparecer desse golo, a equipa foi abaixo. Num lançamento de bola lateral, acabámos por sofrer um golo. Depois reagimos, mas o jogo ficou muito partido. Acredito que se marcássemos primeiro, que o jogo seria diferente.

[porque foi expulso?] Durante o jogo todo fui avisado por estar fora da área técnica. Se for assim, todos os treinadores não vão acabar o jogo. O Álvaro Pacheco saiu 15 ou 16 vezes da área técnica e por isso senti-me injustiçado.

[o Rio Ave entrou bem, mas por cada boa ação, houve um erro individual que tirou confiança à equipa] Sim, estivemos bem e, claro, uma perda de bola dava um lance de perigo para o Vizela e eles acreditavam mais. O primeiro golo fez diferença, se nós marcássemos primeiro, o jogo era outro.”