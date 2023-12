O treinador do Vizela, Rúben de la Barrera, que se estreia este fim de semana no comando da equipa frente ao Moreirense, admitiu esta sexta-feira querer construir uma equipa «dominante e competitiva».

Na antevisão do dérbi minhoto deste sábado entre o Vizela e o Moreirense, da 15.ª jornada da Liga, o técnico, de 37 anos, revelou-se muito satisfeito com o projeto e afirmou que o objetivo é «subir cada vez mais na tabela».

«Estou muito feliz de estar aqui. Encontrei um ambiente fantástico, desde as pessoas do clube, os jogadores, o ‘staff’. A verdade é que é positivo começar esta caminhada desta forma», começou por dizer o treinador.

Rubén de la Barrera acredita que pela frente vai ter um Moreirense «que está a fazer uma época muito interessante», e aponta a necessidade de criar desequilíbrios.

«É uma equipa compacta, que sofre poucos golos. E, depois, é uma questão de ver como entramos no jogo. Mas espero uma atitude dos jogadores forte. Não tenho dúvidas. É certo que o controlo emocional, das próprias circunstâncias, da tabela, a rivalidade de jogar contra o Moreirense, e a vontade de ganhar, não pode mudar as intenções que nós temos que ter», frisou.

O Vizela, 17.º e penúltimo, com 11 pontos, recebe no sábado, às 15h30, o Moreirense, sexto classificado com 25 pontos.