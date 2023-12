O treinador do Rio Ave acredita que a equipa de Vila do Conde pode surpreender o V. Guimarães caso se apresente ao melhor nível na Cidade Berço.

«Podemos ser uma equipa difícil para qualquer adversário e vamos ser muito competitivos. Se formos o Rio Ave ao melhor nível, podemos claramente vencer este jogo. Estamos preparados para as dificuldades, mas temos uma palavra a dizer», disse Luís Freire em conferência de imprensa.

O conjunto de Vila do Conde não perdeu nos últimos cinco jogos e vem de quatro empates seguidos. Ainda assim, mantém-se nos últimos lugares da Liga. «Tivemos uma recuperação pontual, não perdemos há cinco jogos, mas claro que queremos voltar a vencer, porque dá mais ânimo. Nos últimos empates, saímos com a sensação de que podíamos ter ganho. Isso criou uma frustração momentânea, mas também a perceção de que, melhorando poucas coisas, vamos consegui-lo», admitiu Luís Freire, que elogiou o conjunto minhoto orientado por Álvaro Pacheco.

«O Vitória de Guimarães tem processos rápidos, com jogadores de qualidade. São bons nas bolas paradas, no contra-ataque e na organização defensiva, mas também concedem oportunidades e é isso que temos de saber aproveitar», afirmou, apelando a uma melhor capacidade para concretizar as ocasiões de golo criados.