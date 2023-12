Álvaro Pacheco quer que o Vitória de Guimarães mantenha a «qualidade de jogo» apresentada no Bessa quando receber o Rio Ave, este sábado, de forma passar o Natal com 29 pontos na Liga.

«É um jogo especial, ainda mais numa altura tão bonita, em que vamos estar com as nossas famílias. Queremos ir para as festas com um sorriso e com a sensação de dever cumprido. A prenda que queremos, para a família vitoriana e para nós, é chegar aos 29 pontos. Mas temos de ser iguais a nós próprios», afirmou o técnico dos vitorianos na antevisão ao encontro.

Apesar de reconhecer que os vimaranenses estão «cada vez mais fortes», Álvaro Pacheco também considerou que o conjunto de Vila do Conde gosta de ter a bola e é «muito agressivo».

«Espero um Rio Ave à imagem do seu treinador [Luís Freire] e do que tem sido o seu trabalho nestes últimos anos. É uma equipa com uma identidade muito própria e está junta há vários anos. O seu treinador tem feito um trabalho fantástico. Temos de ser responsáveis e perceber o que o jogo nos vai exigir para conquistarmos os três pontos», sublinhou.

O timoneiro dos vitorianos alertou ainda para a importância das bolas paradas, tendo enaltecido os «bons batedores e os bons jogadores a finalizar» nesse capítulo.

O V. Guimarães recebe o Rio Ave este sábado, a partir das 15h30, na 15.ª jornada da Liga. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.