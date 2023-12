FIGURA: Jota Silva

Fez o golo da vantagem do Vitória, que quase valeu a ida dos três pontos para Guimarães. Além do golo, foi dos elementos da frente o que teve um jogo mais conseguido, estando bem envolvido nos lances ofensivos mais perigosos da equipa.

MOMENTO: Tiago Morais e o rugido da pantera no fim (90+4m)

O Boavista cresceu com o tempo na segunda parte, ficou verdadeiramente perto do empate num lance de Bozenik perante Bruno Varela e a insistência por tirar pontos deste jogo teve frutos já na reta final. O árbitro Fábio Veríssimo assinalou falta de Maga sobre Reisinho e Tiago Morais, com um pontapé decidido ao canto superior esquerdo da baliza, bateu Bruno Varela para o 1-1.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Silva: fez a assistência para o golo de Jota e deu capacidade de ligação de jogo ao Vitória e nas dinâmicas da equipa ao longo do jogo. Para infortúnio dos minhotos, acabou por sair lesionado aos 62 minutos, aparentemente como resultado de sprint em duelo com Tiago Morais.

Tiago Morais: decisivo com o pontapé de penálti que valeu o empate e um ponto precioso e moralizador para um Boavista que vinha de cinco jornadas consecutivas com derrotas e da saída do treinador, Petit.

Salvador Agra: muito esforçado e combativo pelo corredor direito do Boavista, a procurar levar a equipa para a frente. Salientou-se isso, numa exibição que, a nível individual, podia até ter tido outra cor, se finalizasse com mais pontaria o primeiro lance de perigo do Boavista na segunda parte.

Borevkovic: exibição de valentia e importante em vários momentos na defesa do Vitória, com alguns cortes importantes perante tentativas de ataque do Boavista, assim com Jorge Fernandes em alguns momentos.

Miguel Reisinho: entrada positiva para o que seriam os últimos 20 minutos de jogo, ajudando a equipa na frente e sofrendo mesmo a falta que ditou o penálti do 1-1.

Tomás Händel: está em crescimento nesta equipa do Vitória e voltou a ter uma exibição interessante no miolo dos minhotos.