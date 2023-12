Rui Borges diz que o Moreirense precisa de ter um equilíbrio emocional muito grande no dérbi com o Vizela. O treinador da equipa de Moreira de Cónego está à espera de um jogo de paixão e emoção frente aos vizelenses.

«Temos de ter um equilíbrio emocional muito grande. Temos de perceber que é um dérbi, com paixão e emoção, mas também equilibrados do princípio ao fim para sairmos de lá com os três pontos. Nas segundas bolas, temos de ser fortes e competitivos como noutros jogos. Temos de ser organizados.»

Rui Borges acredita que o jogo com o Vizela vai ser ainda mais difícil, uma vez que os vizelenses têm um novo treinador.

«Para nós, acaba por ser mais difícil o jogo, porque o adversário mudou de treinador e não temos base para o que podemos encontrar. Vamo-nos focar no Moreirense que temos sido, num jogo difícil, pela atmosfera que engloba e pela estratégia a adotar contra o adversário do qual conhecemos zero.»

O Vizela-Moreirense está marcado para este sábado, às 15h30.