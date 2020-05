O Feirense recorreu para o Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter, segundo o clube, indeferido a reclamação administrativa contra o fim da II Liga.

«A direção da Liga indeferiu a reclamação administrativa por nós apresentada, no passado dia 11 de maio, em mais um atropelo aos regulamentos, aos estatutos e à própria Lei administrativa, não conferindo sequer à CD Feirense SAD o seu direito de audição prévia. Perante isto, apresentámos recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, de acordo com os estatutos e regulamentos aplicáveis a esta Liga», refere o clube, em comunicado, este sábado.

A SAD do emblema de Santa Maria da Feira crê que «é possível» ainda concluir a II Liga em campo, diz que tudo vai «fazer para ver declaradas as ilegalidades da deliberação da Liga» e, caso não aconteça a retoma desportiva, vai pugnar «pelo seu direito de indemnização, para que possa ser ressarcida de todos os prejuízos que teve e que irá ter».

«A Feirense SAD, os seus acionistas, os seus profissionais, os seus associados e adeptos sentem-se defraudados e desrespeitados e prometem defender os seus interesses até às últimas consequências. A direção da Liga tomou as decisões sem procurar soluções junto dos participantes [na II Liga]», apontam os fogaceiros.

A 5 de maio, em reunião da LPFP, foi tomada a decisão de promover Nacional e Farense - os dois primeiros classificados na altura da paragem das provas profissionais de futebol - à I Liga. O Feirense, cumpridas 24 das 34 jornadas, estava ainda com aspirações de subida, no terceiro lugar, com 42 pontos, a seis do Farense e a oito do Nacional.