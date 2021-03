A Liga de Clubes confirmou esta quarta-feira que Académico de Viseu e o Cova da Piedade, ambos da II Liga, já regularizaram a demonstração de cumprimento salarial entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

A Aprovação das contas destes dois emblemas faz com que todas as 34 sociedades desportivas das ligas profissionais «estejam em conformidade com a obrigação de demonstrarem a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores».

Os clubes tinham sido notificados a 17 de março para fazerem esta demonstração, após terem falhado um primeiro prazo, cumprido pelas restantes 32 sociedades desportivas.

Os clubes que não cumprirem este ponto regulamentar ficam sujeitos a penalizações do regulamento disciplinar, com uma das sanções possíveis a ser a perda de pontos.