O Académico de Viseu venceu o Feirense, por 2-0, este sábado, em Viseu, em jogo da terceira jornada da II Liga, alcançando o primeiro triunfo no campeonato, na sequência de dois empates.

Gautier Ott e Famana Quizera, respetivamente aos 37 e aos 62 minutos, fizeram os dois golos do encontro, que teve domínio mais repartido na primeira parte, mas no qual o Académico foi melhor no segundo tempo.

A equipa comandada por Vítor Martins passa a somar cinco pontos, enquanto a equipa treinada por Ricardo Sousa se mantém com três pontos (uma vitória e duas derrotas).