Zé Gomes deixou o comando técnico do Académico de Viseu, confirmou na manhã desta sexta-feira o clube que disputa a II Liga portuguesa.

Em nota oficial, através das redes sociais, o emblema viseense «informa que chegou a acordo com o treinador Zé Gomes para a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho desportivo, com efeitos imediatos».

A saída de Zé Gomes, de 45 anos, acontece depois de o Académico ter sofrido cinco derrotas e ter apenas somado um empate nas últimas seis jornadas da II Liga.

Nos últimos quatro jogos, o Académico perdeu sempre e a última derrota foi mesmo a mais pesada deste ciclo recente: 4-1 em casa, ante o Nacional, na quarta-feira.

Já na quinta-feira, tinha havido outra ‘chicotada’ na II Liga, com a saída de Pedro Ribeiro, do Penafiel.

Zé Gomes tinha chegado ao comando da equipa em março de 2021.