O Académico Viseu bateu o Penafiel (1-0) e aumentou para nove a série de jogos consecutivos a pontuar na II Liga: a última vez sem pontuar aconteceu no Olival, a 25 de novembro, numa derrota por 0-3 frente ao FC Porto B. Desde então a equipa somou cinco vitórias e quatro empates.

Um golo de cabeça do capitão André Almeida, aos 47 minutos, na sequência de um livre de Ott, foi suficiente para garantir os três pontos dos beirões, num jogo em que os beirões ainda enviaram uma bola à barra da baliza adversária.

O Académico de Viseu soma agora 30 pontos, ocupando o sétimo lugar, à condição e com um jogo em atraso, enquanto o Penafiel mantém a 12.ª posição, com 25 pontos, e poderá ser ultrapassado pelo União de Leiria, que joga no domingo no recinto do AVS, na Vila das Aves.