Depois da derrota do Moreirense na abertura da 20.ª jornada da II Liga, o Estrela da Amadora conseguiu encurtar distâncias para a liderança ao vencer na Reboleira o Benfica B, por 2-1.

À semelhança do último encontro da formação secundária dos encarnados, os reforços de inverno Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup foram titulares, mas o jogo não correu de feição ao extremo norueguês que, aos 35 minutos, atirou ao poste, após um penálti conquistado pelo dinamarquês.

O primeiro golo do jogo chegou só na segunda parte (54m), desta feita na sequência de um penálti cobrado por Ronaldo Tavares, após falta do francês Lenny Lacroix.

Aos 66 minutos, Samuel Soares cometeu um erro clamoroso e «ofereceu» o segundo golo ao Estrela. O guarda-redes do Benfica B tentou sair a jogar curto, mas colocou a bola nos pés do brasileiro Ronald, que fintou o jovem guardião e aumentou a vantagem.

Porém, as águias ainda viriam a reduzir, por Lacroix (75m), que após um livre desviou ao segundo poste e redimiu-se do penálti cometido.

Já em tempo de compensação, Henrique Pereira marcou na sequência de um pontapé de canto, mas o lance foi invalidado por um choque de cabeças num primeiro momento, o que gerou muita contestação no banco encarnado.

Desta forma, a equipa de Sérgio Vieira está agora à condição no segundo lugar, com 37 pontos, menos nove do que o líder Moreirense. O Estrela fica à espera do resultado do Académico de Viseu-Farense.

Por sua vez, o Benfica B é nono classificado, com 26 pontos.