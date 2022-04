O Casa Pia recebeu e venceu o Estrela da Amadora por 3-0, ao final da manhã deste sábado, no duelo que abriu da 31.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Zach Muscae e Leonardo Lelo, respetivamente aos 31 e aos 44 minutos, deram vantagem de 2-0 aos gansos, ao intervalo.

Na segunda parte, Leandro Sanca fixou o resultado nos 3-0, aos 78 minutos de jogo.

Com este resultado, o Casa Pia, comandado por Filipe Martins, é líder isolado à condição, com 62 pontos, mais dois do que o Rio Ave, que visita o Mafra no domingo (14h00). O Estrela é 13.º, com 36 pontos.

Este sábado há ainda um Desportivo de Chaves-Académica, a partir das 14 horas.